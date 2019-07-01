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Espreso.tvСпортУкраинка вошла в историю прыжков в высоту с новым рекордом

Украинка вошла в историю прыжков в высоту с новым рекордом


фото: noc-ukr.org
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала самой молодой прыгуньей в высоту в истории, кому покорилась планка в два метра

Об этом сообщает "Трибуна" .

17-летняя украинка завоевала 3-е место по итогам седьмого этапа "Бриллиантовой лиги" в Стэнфорде. Она стала самой молодой прыгунья в высоту в истории, кому покорилась планка в 2 метра. Магучих также обновила юниорский рекорд Украины, ранее он также принадлежал Ярославе.

Двухметровую планку в Стэнфорде также преодолели нейтральный атлет Мария Ласицкене (2,04 м) и американка Астинь Каннингем (2,00 м), которая опередила сваи магучие по количеству попыток.

Еще одна украинка Юлия Левченко стала четвертой с результатом 1,95 м.

 

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