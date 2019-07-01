Экс-чемпион мира готов поздравить Ломаченко в полусреднем дивизионе

1 июля, 2019, 13:57

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Майки Гарсия признался, что был бы не против провести бой с Василием Ломаченко

Слова боксера приводит ESPN.

"Слышал, что Василий Ломаченко может перейти в первый полусредний вес. Если он действительно хочет поменять весовую категорию, то мы можем устроить бой в 140-фунтового дивизионе. Да и вообще сейчас много молодых и голодных чемпионов, которые хотят драться с любым соперником. Мы хотим этого точно так же, как и болельщики ", - сказал Гарсия.

Гарсия был замечен в компании промоутера Ломаченко Боба Арума, руководящего компанией Top Rank.

В полусреднем дивизионе соревнуются спортсмены весом 64-69 кг.