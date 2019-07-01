Экс-чемпион мира готов поздравить Ломаченко в полусреднем дивизионе
1 июля, 2019, 13:57
Экс-чемпион мира в полусреднем весе Майки Гарсия признался, что был бы не против провести бой с Василием Ломаченко
Слова боксера приводит ESPN.
"Слышал, что Василий Ломаченко может перейти в первый полусредний вес. Если он действительно хочет поменять весовую категорию, то мы можем устроить бой в 140-фунтового дивизионе. Да и вообще сейчас много молодых и голодных чемпионов, которые хотят драться с любым соперником. Мы хотим этого точно так же, как и болельщики ", - сказал Гарсия.
Гарсия был замечен в компании промоутера Ломаченко Боба Арума, руководящего компанией Top Rank.
В полусреднем дивизионе соревнуются спортсмены весом 64-69 кг.
- 1 июля промоутер британского боксера Люка Кэмпбелла Эдди Хирн сообщил о договоренности на бой с Украинской Василием Ломаченко.
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