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Espreso.tvСпортЭкс-чемпион мира готов поздравить Ломаченко в полусреднем дивизионе

Экс-чемпион мира готов поздравить Ломаченко в полусреднем дивизионе


фото: bigmir.net
Экс-чемпион мира в полусреднем весе Майки Гарсия признался, что был бы не против провести бой с Василием Ломаченко

Слова боксера приводит ESPN.

"Слышал, что Василий Ломаченко может перейти в первый полусредний вес. Если он действительно хочет поменять весовую категорию, то мы можем устроить бой в 140-фунтового дивизионе. Да и вообще сейчас много молодых и голодных чемпионов, которые хотят драться с любым соперником. Мы хотим этого точно так же, как и болельщики ", - сказал Гарсия.

Гарсия был замечен в компании промоутера Ломаченко Боба Арума, руководящего компанией Top Rank.

В полусреднем дивизионе соревнуются спортсмены весом 64-69 кг.

  • 1 июля промоутер британского боксера Люка Кэмпбелла Эдди Хирн сообщил о договоренности на бой с Украинской Василием Ломаченко.
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