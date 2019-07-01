"Динамо" собирается приобрести центрального полузащитника
1 июля, 2019, 12:54
Киевское "Динамо" планирует оформить трансфер центрального полузащитника
Об этом сообщает Sport Arena .
По информации издания, клуб просматривает несколько игроков этого амплуа из клубов Европы и Южной Америки. Потенциальные новички могут присоединиться к команде на сборе в Австрии.
"Динамо" хочет завершить трансферную кампанию до старта в квалификации Лиги чемпионов.
По бразильского легионера Сидклея киевский клуб продолжает переговоры с "Интернасьональ".
- 1 июля новичок киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал, на какой позиции его видит главный тренер Александр Хацкевич.
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