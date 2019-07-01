"Динамо" собирается приобрести центрального полузащитника

1 июля, 2019, 12:54

Киевское "Динамо" планирует оформить трансфер центрального полузащитника

Об этом сообщает Sport Arena .

По информации издания, клуб просматривает несколько игроков этого амплуа из клубов Европы и Южной Америки. Потенциальные новички могут присоединиться к команде на сборе в Австрии.

"Динамо" хочет завершить трансферную кампанию до старта в квалификации Лиги чемпионов.

По бразильского легионера Сидклея киевский клуб продолжает переговоры с "Интернасьональ".