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Espreso.tvСпорт"Динамо" собирается приобрести центрального полузащитника

"Динамо" собирается приобрести центрального полузащитника


фото: fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" планирует оформить трансфер центрального полузащитника

Об этом сообщает Sport Arena .

По информации издания, клуб просматривает несколько игроков этого амплуа из клубов Европы и Южной Америки. Потенциальные новички могут присоединиться к команде на сборе в Австрии.

"Динамо" хочет завершить трансферную кампанию до старта в квалификации Лиги чемпионов.

По бразильского легионера Сидклея киевский клуб продолжает переговоры с "Интернасьональ".

  • 1 июля новичок киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал, на какой позиции его видит главный тренер Александр Хацкевич.

 

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