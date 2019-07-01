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Espreso.tvОбществоМидии закипают в ракушках из-за аномальной жары в США

Мидии закипают в ракушках из-за аномальной жары в США

Массовое вымирание мидий вызвало тревогу у специалистов. Смерть моллюсков ударит по всей экосистеме

Об этом сообщает The Guardian.

"Мидии известны как фундаментальный вид. Их эквивалентом можно назвать деревья в лесах. Они создают приют и зону обитания для многочисленных животных. Поэтому когда воздействие осуществляется на фундамент, это уничтожает всю экосистему", - пояснила координатор исследования морского резерва Джеки Джонс.

По информации журнала, в течение работы в тихоокеанской бухте Бодега, исследовательница Джеки Сонс никогда не видела ничего подобного - десятки мертвых мидий лежали на камнях с распростертыми прожженными ракушками, а моллюски внутри были сварены.

Рекордная тепловая волна в июне вызвала крупнейшее вымирание мидий последние 15 лет у мыса Бодега на севере Калифорнийского залива. Это не единичный случай, Сонс получила сообщение от других исследователей об аналогичных массовых смертях мидий на разных пляжах вдоль 225-километровой береговой линии.

Сонс добавила, что вымирание мидий повлияет на всю прибрежную экосистему.

Несмотря на то, что подобные случаи были зафиксированы в 2004 году, "такие события становятся более частыми и более жесткими", отметил биолог Кристофер Харли из Университета Британской Колумбии.

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