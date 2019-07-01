//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирKyivNotKiev: аэропорт Каира начал правильно писать название украинской столицы

KyivNotKiev: аэропорт Каира начал правильно писать название украинской столицы

В Международном аэропорту египетского Каира изменили написание названия столицы Украины с Kiev на Kyiv

Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел в Facebook.

В ведомстве отметили, что аэропорт Каира стал 50-м аэропортом мира, который присоединяется к #CorrectUA.

Пассажиропоток этого аэропорта за прошлый год составил около 18 млн человек.

В октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины вместе с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн кампанию #CorrectUA, которая имеет целью популяризацию написание латинскими буквами названий городов, в том числе столицы Украины - #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. После этого аэропорты мира поэтапно на своих табло начали исправлять правописание украинских городов.

  • Совет США по географическим названиям утвердил правильное название Киева по всему миру.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 июля, 2019 понедельник

больше новостей

1 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать