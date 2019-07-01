KyivNotKiev: аэропорт Каира начал правильно писать название украинской столицы

1 июля, 2019, 18:28

В Международном аэропорту египетского Каира изменили написание названия столицы Украины с Kiev на Kyiv

Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел в Facebook.

В ведомстве отметили, что аэропорт Каира стал 50-м аэропортом мира, который присоединяется к #CorrectUA.

Пассажиропоток этого аэропорта за прошлый год составил около 18 млн человек.

В октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины вместе с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн кампанию #CorrectUA, которая имеет целью популяризацию написание латинскими буквами названий городов, в том числе столицы Украины - #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. После этого аэропорты мира поэтапно на своих табло начали исправлять правописание украинских городов.