KyivNotKiev: аэропорт Каира начал правильно писать название украинской столицы
1 июля, 2019, 18:28
В Международном аэропорту египетского Каира изменили написание названия столицы Украины с Kiev на Kyiv
Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел в Facebook.
В ведомстве отметили, что аэропорт Каира стал 50-м аэропортом мира, который присоединяется к #CorrectUA.
Пассажиропоток этого аэропорта за прошлый год составил около 18 млн человек.
В октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины вместе с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн кампанию #CorrectUA, которая имеет целью популяризацию написание латинскими буквами названий городов, в том числе столицы Украины - #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. После этого аэропорты мира поэтапно на своих табло начали исправлять правописание украинских городов.
- Совет США по географическим названиям утвердил правильное название Киева по всему миру.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем