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Espreso.tvСпортКличко рассказал, собирается ли возвращаться в бокс

Кличко рассказал, собирается ли возвращаться в бокс


фото: bigmir.net
Украинский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал, собирается ли возвращаться в профессиональный спорт

По это Владимир Кличко рассказал в интервью The Sun .

По словам Кличко, он хочет переключиться на другую карьеру.

"Я никогда не выигрывал так много, когда проиграл. У меня было много побед, но то, чему я научился в ходе своего заключительного боя важнее, чем успех", - отметил он.

Сейчас Кличко преподает в университете. Также недавно украинский спортсмен запустил свой спортивный сайт.

"Мой фокус сместился на другую карьеру. Сегодня у меня другие арены для битвы", - подытожил он.

В последнем бою Владимир Кличко уступил британцу Энтони Джошуа.

  • 25 июня в Средиземном море вспыхнул пожар на борту яхты, где находился украинский боксер Владимир Кличко.

 

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