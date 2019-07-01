Кличко рассказал, собирается ли возвращаться в бокс
1 июля, 2019, 10:51
Украинский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал, собирается ли возвращаться в профессиональный спорт
По это Владимир Кличко рассказал в интервью The Sun .
По словам Кличко, он хочет переключиться на другую карьеру.
"Я никогда не выигрывал так много, когда проиграл. У меня было много побед, но то, чему я научился в ходе своего заключительного боя важнее, чем успех", - отметил он.
Сейчас Кличко преподает в университете. Также недавно украинский спортсмен запустил свой спортивный сайт.
"Мой фокус сместился на другую карьеру. Сегодня у меня другие арены для битвы", - подытожил он.
В последнем бою Владимир Кличко уступил британцу Энтони Джошуа.
- 25 июня в Средиземном море вспыхнул пожар на борту яхты, где находился украинский боксер Владимир Кличко.
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