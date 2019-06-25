В Испании загорелась яхта с Владимиром Кличко на борту

25 июня, 2019, 11:58

В Средиземном море вспыхнул пожар на борту яхты, где находился украинский боксер Владимир Кличко

Об этом сообщает BILD .

Пожар возник в ночь с воскресенья на понедельник, когда судно находилось в 180 километрах от Майорки. Кличко отдыхал вместе с друзьями и родными.

"Все закончилось хорошо благодаря пожарной части Майорки, а также нашей команде на борту, члены которой сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и вывести всех на берег как можно скорее", - сообщил сам Кличко.