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Espreso.tvСпортВ Испании загорелась яхта с Владимиром Кличко на борту

В Испании загорелась яхта с Владимиром Кличко на борту


фото: Spiegel Online
В Средиземном море вспыхнул пожар на борту яхты, где находился украинский боксер Владимир Кличко

Об этом сообщает BILD .

Пожар возник в ночь с воскресенья на понедельник, когда судно находилось в 180 километрах от Майорки. Кличко отдыхал вместе с друзьями и родными.

"Все закончилось хорошо благодаря пожарной части Майорки, а также нашей команде на борту, члены которой сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и вывести всех на берег как можно скорее", - сообщил сам Кличко.

  • 12 июня бывший чемпион мира супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал знаменитого украинского боксера Владимира Кличко жалким неудачником .
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