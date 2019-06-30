Вакарчук объяснил разницу между своими бесплатными концертами и гречкой

30 июня, 2019, 22:44

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что не считает бесплатные концерты "Океана Эльзы" перед парламентскими выборами агитацией

Об этом Вакарчук заявил в эфире ICTV.

"Разница в том, что мы не предлагаем кому-то, кто не может попасть на концерты "Океан Эльзы", специально попасть на них сейчас. Они открыты и свободны. Такие же, какие были во время Майдана в Киеве, в Краматорске, Северодонецке, Мариуполе, когда мы давали эти открытые концерты на площадях или на стадионах бесплатные. Они проходили в избирательной кампании и будут проходить после, потому что это моя позиция. Людям нужно давать какие-то положительные эмоции", - сказал Вакарчук.

Он также заверил, что на бесплатных концертах "Океан Эльзы" нет никакой политической агитации.

"Это обычные концерты "Океана Эльзы", - заявил Вакарчук.