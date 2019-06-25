Вакарчук рассказал, во сколько обойдется предвыборная кампания
Об этом он сказал после акции "Изменим Раду - изменим Украины", сообщает "Укринформ" .
"Наша избирательная кампания будет стоить немного больше, чем мы планировали, но около 80 плюс, пусть, к 100 млн гривен. Все эти деньги мы получаем от представителей крупного неолигархического или среднего бизнеса", - сказал Вакарчук.
Он также отметил, что все пожертвования являются "белыми" и большинство из них являются публичными.
"Вы увидите их на сайте, в наших официальных сообщениях. Еженедельно мы открываем все больше и больше людей, которые готовы нас поддержать. Я сам лично передал первые полтора миллиона гривен в нашу кампанию", - отметил Вакарчук.
По словам Вакарчука, партия не получает средства от олигархов, поскольку это "противоречит моральным принципам".
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