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Espreso.tvОбществоВакарчук рассказал, во сколько обойдется предвыборная кампания

Вакарчук рассказал, во сколько обойдется предвыборная кампания

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал, сколько будет стоить парламентская предвыборная кампания его политсилы

Об этом он сказал после акции "Изменим Раду - изменим Украины", сообщает "Укринформ" .

"Наша избирательная кампания будет стоить немного больше, чем мы планировали, но около 80 плюс, пусть, к 100 млн гривен. Все эти деньги мы получаем от представителей крупного неолигархического или среднего бизнеса", - сказал Вакарчук.

Он также отметил, что все пожертвования являются "белыми" и большинство из них являются публичными.

"Вы увидите их на сайте, в наших официальных сообщениях. Еженедельно мы открываем все больше и больше людей, которые готовы нас поддержать. Я сам лично передал первые полтора миллиона гривен в нашу кампанию", - отметил Вакарчук.

По словам Вакарчука, партия не получает средства от олигархов, поскольку это "противоречит моральным принципам".

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