Вакарчук рассказал, во сколько обойдется предвыборная кампания

25 июня, 2019, 16:16

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал, сколько будет стоить парламентская предвыборная кампания его политсилы

Об этом он сказал после акции "Изменим Раду - изменим Украины", сообщает "Укринформ" .

"Наша избирательная кампания будет стоить немного больше, чем мы планировали, но около 80 плюс, пусть, к 100 млн гривен. Все эти деньги мы получаем от представителей крупного неолигархического или среднего бизнеса", - сказал Вакарчук.

Он также отметил, что все пожертвования являются "белыми" и большинство из них являются публичными.

"Вы увидите их на сайте, в наших официальных сообщениях. Еженедельно мы открываем все больше и больше людей, которые готовы нас поддержать. Я сам лично передал первые полтора миллиона гривен в нашу кампанию", - отметил Вакарчук.

По словам Вакарчука, партия не получает средства от олигархов, поскольку это "противоречит моральным принципам".