У грузинских демонстрантов остается только одно требование к правительству. Жена Саакашвили не соглашается

30 июня, 2019, 07:44

Вечером в субботу, 29 июня 2019 года, в центре Тбилиси состоялся оппозиционный "Марш свободы". Его участники сначала находились на площади Свободы, а затем переместились к зданию парламента

Они несли флаги и транспаранты с надписью "Иди", на которых символически изображен глаз с мишенью. Кроме того, в демонстрантов - красные повязки на глазах, в знак солидарности с участницей первых протестов, которая из-за действий полиции потеряла один глаз, передает Еспресо.TV со ссылкой на Первый канал грузинского государственного ТВ .

Участники акции скандировали "Иди, Гахария" и "Россия - оккупант".

Как пояснил представитель "Европейской Грузии", депутат Отар Кахаидзе, акция имела три требования, из которых правительству осталось выполнить одну и протест завершится сразу же после ее выполнения.

"Наши требования, а именно чтобы все задержанные были освобождены - выполнено, переход на пропорциональную избирательную систему - выполнено. Осталась отставка министра внутренних дел. Как только будет выполнено и это требование, акция разойдется и мы должны будем готовиться к следующему шагу. Это будущие парламентские выборы , которые общество должно встретить подготовленным ", - заявил Кахидзе.

По его словам, предстоящие парламентские выборы должны быть проведены в свободной и справедливой среде.

Сандра Руфолс в Тбилиси. 29 июня

Вместе с тем Кахидзе подчеркнул, что организаторы протеста не разделяют позицию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которого в Тбилиси сейчас представляет его жена.

Сандра Руфолс и партия "Национальное движение", в свою очередь, требуют не только отставки одиозного главы МВД Георгия Гахарии, а всего правительства, поддерживаемого миллиардером Бидзиной Иванишвили. И это, по их мнению, должно произойти еще до проведения выборов.

Справка

Масштабные акции протеста в Тбилиси вызванные прибытием в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает оккупацию грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Делегация приехала на 26-й генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, который является президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам - делегатов из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.

После первой акции, которая завершилась задержанием 305 демонстрантов и госпитализацией более 200 человек, пострадавших во время разгона, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня правящая партия "Грузинская мечта" объявила об отставке председателя парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.

Впоследствии оппозиция сформулировала три своих главных требования: отставка главы МВД, освобождения всех без исключения задержанных, досрочные выборы .