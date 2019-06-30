//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрамп сделал неожиданное заявление о блокаде Huawei

Трамп сделал неожиданное заявление о блокаде Huawei


фото: dw.com
Президент США Дональд Трамп заявил, что США снимают технологическую блокаду китайского концерна Huawei

Об этом сообщает DW .

США заявили о прекращении технологической блокады китайского концерна Huawei, одного из крупнейших поставщиков оборудования для мобильных сетей и второго по величине в мире производителя смартфонов.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам саммита G20 в Осаке.

"Я согласился снова разрешить продажу технологических продуктов Huawei", - заявил Трамп.

Президент США отметил, что пообещал прекратить блокаду Huawei во время личной встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

30 июня, 2019 воскресенье

29 июня, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать