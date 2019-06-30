Трамп сделал неожиданное заявление о блокаде Huawei
30 июня, 2019, 20:51
Президент США Дональд Трамп заявил, что США снимают технологическую блокаду китайского концерна Huawei
Об этом сообщает DW .
США заявили о прекращении технологической блокады китайского концерна Huawei, одного из крупнейших поставщиков оборудования для мобильных сетей и второго по величине в мире производителя смартфонов.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам саммита G20 в Осаке.
"Я согласился снова разрешить продажу технологических продуктов Huawei", - заявил Трамп.
Президент США отметил, что пообещал прекратить блокаду Huawei во время личной встречи с главой КНР Си Цзиньпином.
- 18 июня сообщалось, что санкции американцев будут стоить Huawei $ 30 млрд.
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