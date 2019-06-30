Трамп сделал неожиданное заявление о блокаде Huawei

30 июня, 2019, 20:51

Президент США Дональд Трамп заявил, что США снимают технологическую блокаду китайского концерна Huawei

Об этом сообщает DW .

США заявили о прекращении технологической блокады китайского концерна Huawei, одного из крупнейших поставщиков оборудования для мобильных сетей и второго по величине в мире производителя смартфонов.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам саммита G20 в Осаке.

"Я согласился снова разрешить продажу технологических продуктов Huawei", - заявил Трамп.

Президент США отметил, что пообещал прекратить блокаду Huawei во время личной встречи с главой КНР Си Цзиньпином.