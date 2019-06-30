Макрон пообещал Путину приехать на День победы в Москву, - СМИ
30 июня, 2019, 18:55
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Путину приехать в Россию на празднование Дня победы в 2020 году
Об этом сообщают российские СМИ.
Макрон заявил в эфире российского "Первого канала", что приедет на День победы в Россию в 2020 году.
"Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я приеду", - сказал Макрон в эфире программы "Толстой. Воскресенье".
Он заявил, что празднование этой даты важно для Франции.
"Потому что мы знаем, что многим обязаны России и тем, кто оказывал сопротивление", - сказал Макрон.
Выпуск программы "Толстой. Воскресенье" за 30 июня пока не опубликован на сайте "Первого канала".
9 мая 2020 года в России будут отмечать 75-летие победы во Второй мировой войне.
- 27 июня посол Франции в России Сильви Берманн заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с российским лидером Владимиром Путиным подготовку саммита в "нормандском формате" по Донбассу.
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