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Espreso.tvМирМакрон пообещал Путину приехать на День победы в Москву, - СМИ

Макрон пообещал Путину приехать на День победы в Москву, - СМИ


фото: AFP
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Путину приехать в Россию на празднование Дня победы в 2020 году

Об этом сообщают российские СМИ.

Макрон заявил в эфире российского "Первого канала", что приедет на День победы в Россию в 2020 году.

"Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я приеду", - сказал Макрон в эфире программы "Толстой. Воскресенье".

Он заявил, что празднование этой даты важно для Франции.

"Потому что мы знаем, что многим обязаны России и тем, кто оказывал сопротивление", - сказал Макрон.

Выпуск программы "Толстой. Воскресенье" за 30 июня пока не опубликован на сайте "Первого канала".

9 мая 2020 года в России будут отмечать 75-летие победы во Второй мировой войне.

 

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