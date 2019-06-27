Макрон планирует саммит в "нормандском формате", - росСМИ
27 июня, 2019, 19:52
Посол Франции в России Сильви Берманн заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с российским лидером Владимиром Путиным подготовку саммита в "нормандском формате" по Донбассу
Об этом сообщают российские СМИ.
"В области дипломатических отношений президент Французской Республики хотел бы организовать в ближайшем будущем саммит в "нормандском формате", - сказала Берманн.
По ее словам, Макрон продолжает регулярно вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по Сирии и целому ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.
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