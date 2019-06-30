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Espreso.tvМирГосударства, которые проголосовали против России в ПАСЕ, готовят совместную резолюцию

Государства, которые проголосовали против России в ПАСЕ, готовят совместную резолюцию


фото: fakt.pl
Семь государств, выступивших против возвращения полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, готовят совместную резолюцию

Об этом заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский, сообщает "Польское радио" .

Карчевский встретился с представителями стран, приглашенных в Люблин на празднование 450-летия подписания Люблинской унии. По его словам, в ближайшее время Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия обсудят совместные шаги.

"Мы на эту тему разговаривали вчера. Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшние торжества, говорили мне, что хотят подготовить совместную резолюцию. Но здесь, в Люблине, во время этих празднеств, это будет сделать очень трудно. Зато мы говорили о проведении в ближайшее время совместной встречи", - сказал Карчевский.

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