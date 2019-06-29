Не успеем оглянуться, как капитуляцию нам будут представлять, как долгожданную победу, - Климкин

29 июня, 2019, 22:33

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что возвращение России в ПАСЕ не стоит связывать с освобождением украинских моряков из российского плена

Об этом Климкин написал в facebook.

"Многие пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных. Измена Европы нам всем болит. Но не ведитесь на это. Не ищите такого рода "логических" оправданий. Тем более все слышали, что говорил российский президент в японской Осаке", - написал Климкин.

Он заявил, что сейчас идут разговоры о совместной ответственности Европы и России за судьбу Украины как их общего соседа.

"Уже сейчас в кулуарах можно услышать разговоры о том, что Украина является общим соседством России и Европы, общей ответственностью, поэтому должны быть и общие действия. На самом деле действия будут российские, а Европа будет наблюдать. К сожалению, неопытность новой команды этому способствует, а экономический маневр у нас почти отсутствует. И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам пытаться представить как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в серой буферной зоне", - отметил Климкин.