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Espreso.tvМирНе успеем оглянуться, как капитуляцию нам будут представлять, как долгожданную победу, - Климкин

Не успеем оглянуться, как капитуляцию нам будут представлять, как долгожданную победу, - Климкин


фото: EPA-EFE
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что возвращение России в ПАСЕ не стоит связывать с освобождением украинских моряков из российского плена

Об этом Климкин написал в facebook.

"Многие пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных. Измена Европы нам всем болит. Но не ведитесь на это. Не ищите такого рода "логических" оправданий. Тем более все слышали, что говорил российский президент в японской Осаке", - написал Климкин.

Он заявил, что сейчас идут разговоры о совместной ответственности Европы и России за судьбу Украины как их общего соседа.

"Уже сейчас в кулуарах можно услышать разговоры о том, что Украина является общим соседством России и Европы, общей ответственностью, поэтому должны быть и общие действия. На самом деле действия будут российские, а Европа будет наблюдать. К сожалению, неопытность новой команды этому способствует, а экономический маневр у нас почти отсутствует. И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам пытаться представить как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в серой буферной зоне", - отметил Климкин.

  • 27 июня президент Украины возмутился , что в МИД ответили на ноту России без обсуждения этого ответа с ним. Речь идет о намерении России судить "украинских моряков в соответствии с российским законодательством".
  • 1 июля состоится заседание Комитета Верховной Рады по иностранным делам, на котором рассмотрят проект постановления об увольнении Климкина и назначения Вадима Пристайко новым министром иностранных дел.
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