Убийство ребенка в Черновцах: разыскивается мать мальчика

29 июня, 2019, 10:57

Правоохранители разыскивают мать маленького мальчика, которого мертвым нашли в чемодане, брошенном возле недостроя на Садгоре в Черновцах

Об этом в соцсети сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, передает Еспресо.TV.

"Устанавливаем местонахождение матери мальчика, которого нашли мертвым в чемодане в Черновцах - Пилявской Анны Александровны, 1997 г.р., уроженки Хмельницкой области", - отметил он.

Приметы: рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы темные, волнистые с красноватым оттенком, стрижка как под каре, глаза темно-зеленые, наращенные длинные ресницы, на левой руке ближе к запястью татуировка в виде короны, на предплечье татуировка с изображением "ловца снов с головами двух волков".

Если известна какая-либо информация о матери погибшего мальчика, сообщайте, пожалуйста, на линию 102.