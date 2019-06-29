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Espreso.tvОбществоУбийство ребенка в Черновцах: разыскивается мать мальчика

Убийство ребенка в Черновцах: разыскивается мать мальчика

Правоохранители разыскивают мать маленького мальчика, которого мертвым нашли в чемодане, брошенном возле недостроя на Садгоре в Черновцах

Об этом в соцсети сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, передает Еспресо.TV.

"Устанавливаем местонахождение матери мальчика, которого нашли мертвым в чемодане в Черновцах - Пилявской Анны Александровны, 1997 г.р., уроженки Хмельницкой области", - отметил он.

Приметы: рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы темные, волнистые с красноватым оттенком, стрижка как под каре, глаза темно-зеленые, наращенные длинные ресницы, на левой руке ближе к запястью татуировка в виде короны, на предплечье татуировка с изображением "ловца снов с головами двух волков".

Если известна какая-либо информация о матери погибшего мальчика, сообщайте, пожалуйста, на линию 102.

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