На Садгоре в Черновцах нашли чемодан с мертвым ребенком

28 июня, 2019, 10:55

В Черновцах правоохранители выясняют обстоятельства смерти ребенка

27 июня в 21:00 по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на окраине Черновцов прохожие обнаружили чемодан с телом мертвого ребенка, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Черновицкой области.

По указанному адресу сразу выехало руководство ГУНП в Черновицкой области, следственно-оперативные группы ГУНП и Садгорского отделения полиции, кинологическая и криминалистическая службы.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело мертвого мальчика в возрасте примерно до трех лет.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Следователи Садгорского отделения полиции начали уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.