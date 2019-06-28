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Espreso.tvОбществоНа Садгоре в Черновцах нашли чемодан с мертвым ребенком

На Садгоре в Черновцах нашли чемодан с мертвым ребенком

В Черновцах правоохранители выясняют обстоятельства смерти ребенка

27 июня в 21:00 по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на окраине Черновцов прохожие обнаружили чемодан с телом мертвого ребенка, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Черновицкой области.

По указанному адресу сразу выехало руководство ГУНП в Черновицкой области, следственно-оперативные группы ГУНП и Садгорского отделения полиции, кинологическая и криминалистическая службы.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело мертвого мальчика в возрасте примерно до трех лет.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Следователи Садгорского отделения полиции начали уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

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