СБУ передала военной прокуратуре заявленного террористами бойца
Об этом сообщает официальный сайт СБУ.
"После прилета в аэропорт "Киев" сотрудники СБУ дали возможность гражданину встретиться с родителями в Павлоградском районе Днепропетровской области. После чего в соответствии с действующим законодательством он был передан СБУ следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет это дело", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что никаких нарушений прав гражданина при сопровождении в военную прокуратуру не происходило. Решение о дальнейших процессуальных действиях будет приниматься военной прокуратурой.
СБУ уточнила, что человек находится в Украине в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы).
- Напомним, 27 июня террористы согласились на освобождение четырех украинских пленных .
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