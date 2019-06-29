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Espreso.tvВойна с РФСБУ передала военной прокуратуре заявленного террористами бойца

СБУ передала военной прокуратуре заявленного террористами бойца


фото: ukrinform.ua
Служба безопасности Украины передала военной прокуратуре одного из освобожденных террористами бойцов, которого обвиняют в дезертирстве

Об этом сообщает официальный сайт СБУ.

"После прилета в аэропорт "Киев" сотрудники СБУ дали возможность гражданину встретиться с родителями в Павлоградском районе Днепропетровской области. После чего в соответствии с действующим законодательством он был передан СБУ следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет это дело", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что никаких нарушений прав гражданина при сопровождении в военную прокуратуру не происходило. Решение о дальнейших процессуальных действиях будет приниматься военной прокуратурой.

СБУ уточнила, что человек находится в Украине в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы).

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