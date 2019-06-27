Главари "Л / ДНР" согласились отдать 4 украинских пленных. СПИСОК

27 июня, 2019, 13:38

Главари "Л / ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник согласились на освобождение четырех украинских пленных

Об этом пишет российское информационное агентство ТАСС.

Отмечается, что с такой просьбой к ним обратился Виктор Медведчук.

По информации росЗМИ, передача пленных состоится в Минске в пятницу, 28 июня. Пленных передадут Медведчуку.

Ранее Рабинович заявлял , что Медведчук поехал к террористам "ЛНР / ДНР" договариваться об освобождении пленных.

Фото: Вадим Рабинович в Facebook.