Оккупанты обстреляли из гранатометов жилые дома в Золотое-4

29 июня, 2019, 10:36

В 4:35 утра в пятницу, 27 июня 2019 года, вооруженные формирования РФ по направлению Золотое-5 обстреляли прифронтовой населенный пункт Золотое-4 со станкового противотанкового гранатомета

По факту обстрела населенного пункта Золотое-4, мобильной группой украинской стороны СЦКК осуществлено фотофиксацию, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook-страницу Операции объединенных сил.

Вследствие разрыва гранаты разрушена крыша и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома.

Кроме того, на автомобильной дороге, рядом со зданием, военные зафиксировали воронку. По их оценке она образовалась в результате разрыва еще одной гранаты.

"Российско-оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и дерзкое отношение к мирному населению", - отмечается в сообщении.