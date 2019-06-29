Оккупанты обстреляли из гранатометов жилые дома в Золотое-4
29 июня, 2019, 10:36
В 4:35 утра в пятницу, 27 июня 2019 года, вооруженные формирования РФ по направлению Золотое-5 обстреляли прифронтовой населенный пункт Золотое-4 со станкового противотанкового гранатомета
По факту обстрела населенного пункта Золотое-4, мобильной группой украинской стороны СЦКК осуществлено фотофиксацию, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook-страницу Операции объединенных сил.
Вследствие разрыва гранаты разрушена крыша и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома.
Кроме того, на автомобильной дороге, рядом со зданием, военные зафиксировали воронку. По их оценке она образовалась в результате разрыва еще одной гранаты.
"Российско-оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и дерзкое отношение к мирному населению", - отмечается в сообщении.
- Напомним, 28 июня на фронте: с украинской стороны - без потерь, с российской - трое уничтоженных, трое раненых.
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