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Espreso.tvОбщество28 июня на фронте: с украинской стороны - без потерь, с российской - трое уничтоженных, трое раненых

28 июня на фронте: с украинской стороны - без потерь, с российской - трое уничтоженных, трое раненых

иллюстративное
фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
28 июня 2019 года вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 16 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм

Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 29 июня, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили военные.

За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - заверили в Минобороны.

По данным украинской разведки 28 июня трое оккупантов уничтожено, и еще трое ранены.

С начала текущих суток россияне и наемники один раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Этот случай имел место вблизи Новолуганского.

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