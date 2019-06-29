28 июня на фронте: с украинской стороны - без потерь, с российской - трое уничтоженных, трое раненых
Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 29 июня, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили военные.
За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.
"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - заверили в Минобороны.
По данным украинской разведки 28 июня трое оккупантов уничтожено, и еще трое ранены.
С начала текущих суток россияне и наемники один раз обстреляли позиции Объединенных сил.
Этот случай имел место вблизи Новолуганского.
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