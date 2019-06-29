На Закарпатье изъяли крупнейшую в истории Украины партию контрабандных сигарет

29 июня, 2019, 19:35

На Закарпатье Служба безопасности Украины изъяла крупнейшую в украинской истории партию контрабандных сигарет стоимостью 70 млн грн

Об этом сообщает официальный сайт СБУ.

Сотрудники СБУ перекрыли функционирование мощного канала контрабанды сигарет в страны Европейского Союза.

Оперативники спецслужбы установили, что организованная группа лиц, связанная с международными преступными группировками, наладила поставки в Украину из других стран сигарет известных мировых брендов вне таможенного контроля без уплаты соответствующих обязательных платежей.

Дельцы планировали транспортировать продукцию в страны Евросоюза через государственную границу в Закарпатской области, часть реализовать на черном рынке в нашей стране. Во время проведения санкционированных обысков на нелегальной оптовой базе в приграничном районе Закарпатья, правоохранители изъяли более 10 тыс. коробов сигарет различных марок и производителей без марок акцизного налога и без соответствующих документов.

Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет около 70 млн грн. Кроме того, обнаружено тринадцать грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию. Это самая крупная партия контрабандных сигарет, изъятых СБУ за всю историю независимости Украины.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 204 и ч. 1 ст. 364 Уголовного Кодекса Украины для выявления коррупционных связей между организаторами контрабандного канала и должностными лицами контролирующих органов на государственной границе. Операция проводилась совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований в городе Хмельницком под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.