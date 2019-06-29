На Харьковщине в результате падения дерева погибли два человека

29 июня, 2019, 16:12

В Харьковской области в результате падения дерева на базе отдыха в пгт Старый Салтов погибло две женщины

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

29 июня в харьковской больнице скончалась 27-летняя девушка, пострадавшая в результате падения дерева накануне днем на территории базы отдыха в пгт Старый Салтов.

Количество погибших в результате падения дерева на базе увеличилось до двух человек. 28 июня из-за порыва ветра на территории базы отдыха упало дерево и придавило трех человек. 48-летняя женщина умерла сразу, а 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения и были доставлены в реанимационное отделение больницы в Харькове.