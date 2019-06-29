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Espreso.tvОбществоНа Харьковщине в результате падения дерева погибли два человека

На Харьковщине в результате падения дерева погибли два человека


фото: npu.gov.ua
В Харьковской области в результате падения дерева на базе отдыха в пгт Старый Салтов погибло две женщины

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

29 июня в харьковской больнице скончалась 27-летняя девушка, пострадавшая в результате падения дерева накануне днем на территории базы отдыха в пгт Старый Салтов.

Количество погибших в результате падения дерева на базе увеличилось до двух человек. 28 июня из-за порыва ветра на территории базы отдыха упало дерево и придавило трех человек. 48-летняя женщина умерла сразу, а 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения и были доставлены в реанимационное отделение больницы в Харькове.

  • Напомним, 27 июня в результате грозы и шквалов в Киеве и области были повалены деревья и конструкции зданий, погиб один человек .
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