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Espreso.tvМирЛидеры стран G20 согласовали совместное коммюнике на саммите в Осаке

Лидеры стран G20 согласовали совместное коммюнике на саммите в Осаке


фото: dw.com
Лидеры стран "Большой двадцатки" согласились подписать заключительное коммюнике по итогам саммита G20 в Осаке

Об этом сообщает DW.

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что текст коммюнике будет "аналогичным" прошлогоднему, принятому на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Тогда 19 из 20 членов "Большой двадцатки" поддержали пункты о защите климата.

"До последней минуты мы обсуждали вопрос о защите климата, торговле и миграции. После переговоров, которые продолжались в течение дней и ночи, нам удалось договориться о заявлении 19 + 1. Согласно ему, 19 членов обязались выполнять те же задачи, что и в Буэнос-Айресе", - сказала Меркель. Канцлер Германии добавила, что соблюдение пунктов Парижского климатического соглашения "необратимо".

США снова стали единственными, кто их не поддержал. На пресс-конференции президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает пункты Парижского климатического соглашения, потому что "не хочет уничтожать работу американских компаний" и "не хочет жертвовать огромными мощностями, которые мы выстраивали годами".

В то же время, кроме темы климата, канцлер Германии подчеркнула важность тесного сотрудничества членов G20 с ООН и другими международными организациями в сфере миграционной политики.

Аналогичного принципа тесного сотрудничества участники "Большой двадцатки" обязались придерживаться и в сфере торговли. В частности, стороны согласились содействовать "свободной, справедливой, недискриминационной прозрачной торговле и хорошему, устойчивому инвестиционному климату". Кроме того, в итоговом коммюнике подчеркивается необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО).

  • Ранее сообщалось, что на неофициальной встрече президентов Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации Дональда Трампа и Владимира Путина "на полях" саммита Большой двадцатки в Осаке (Япония) рядом с ними находились по несколько представителей правительств каждой из стран.
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