Путин пригласил Трампа отпраздновать 75-летие победы в Великой Отечественной войне
28 июня, 2019, 17:54
Президент РФ Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне
Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
Как заявил Песков, Трамп положительно воспринял приглашение и сказал, что будет ждать официального приглашения.
При этом Песков подчеркнул, что официальное приглашение, "конечно, в ближайшие дни уже будет направлено".
- Ранее сообщалось, что на неофициальной встрече президентов Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации Дональда Трампа и Владимира Путина "на полях" саммита Большой двадцатки в Осаке (Япония) рядом с ними находились по несколько представителей власти каждой из стран.
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