Путин пригласил Трампа отпраздновать 75-летие победы в Великой Отечественной войне

28 июня, 2019, 17:54

Президент РФ Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне

Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Как заявил Песков, Трамп положительно воспринял приглашение и сказал, что будет ждать официального приглашения.

При этом Песков подчеркнул, что официальное приглашение, "конечно, в ближайшие дни уже будет направлено".