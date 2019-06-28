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Espreso.tvМирПутин пригласил Трампа отпраздновать 75-летие победы в Великой Отечественной войне

Путин пригласил Трампа отпраздновать 75-летие победы в Великой Отечественной войне

Президент РФ Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне

Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Как заявил Песков, Трамп положительно воспринял приглашение и сказал, что будет ждать официального приглашения.

При этом Песков подчеркнул, что официальное приглашение, "конечно, в ближайшие дни уже будет направлено".

  • Ранее сообщалось, что на неофициальной встрече президентов Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации Дональда Трампа и Владимира Путина "на полях" саммита Большой двадцатки в Осаке (Япония) рядом с ними находились по несколько представителей власти каждой из стран.

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