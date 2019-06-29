Этот день в истории: Чехословакия отдала СССР Закарпатье, день рождения рок-н-ролла и первая женщина-президент

29 июня, 2019, 14:31

29 июня 1945 года в Москве было подписано Чехословацко-советское соглашение о Карпатской Украине, по которому Закарпатье было присоединено к Украинской ССР, хотя ни закарпатская, ни украинская делегации участия в этих переговорах не принимали

Об этом рассказывает просветительский проект JNSM .

Кроме того, Чехословакия согласилась передать Советскому Союзу город Чоп и территорию площадью 250 км2 с шестью деревнями вокруг него, которые не входили в состав Подкарпатской Руси, в обмен на село Лекаривци, которое в 1946 году отошло Словакии.

Другие важные события этого дня:

1949 - в Южно-Африканской республике вступил в силу закон о запрете браков между представителями разных рас, первый из целого ряда законов, что сформировали официальную систему расовой дискриминации и сегрегации чернокожего и азиатского населения страны. Система апартеида действовала в ЮАР более 40 лет и была отменена в 1993 году.

1955 - В США на первое место хит-парада вышла песня Rock Around the Clock в исполнении Билла Хейли и продержалась в лидерах на протяжении восьми недель. Эта дата считается неофициальным днем рождения рок-н-ролла.

1974 - Мартинес де Перон, вице-президент Аргентины и жена смертельно больного президента Хуана Перона, объявила, что принимает на себя полномочия президента страны, и через два дня возглавила страну, став первой женщиной-президентом в мире. Поддержку ей выразили руководители всех основных политических партий, а также профсоюзы и вооруженные силы, однако к управлению страной в критическое для нее время бывшая певица с панамского ночного клуба оказалась не готова, и за неполных два года она была отстранена от власти в результате военного переворота.