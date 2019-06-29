//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКрым - это УкраинаБекирова хотят вывезти в Армянск, его жизнь в опасности, - адвокат

Бекирова хотят вывезти в Армянск, его жизнь в опасности, - адвокат


фото: krymr.com
Адвокат Алексей Ладин заявил, что крымскотатарского активиста Эдема Бекирова хотят вывезти в Армянск, в связи с чем его жизнь находится под угрозой

Об этом адвокат Бекирова заявил на заседании "Крымской солидарности", сообщают "Крим.Реалии".

По словам Алексея Ладина, обвиняемого в аннексированном Крыму в незаконном хранении боеприпасов, могут вывезти в Армянск, где нет условий для его содержания.

Адвокат надеется, что 3 июля так называемый верховный суд Крыма удовлетворит апелляцию защиты на продление Бекирову срока содержания в СИЗО и изменит ему меру пресечения.

"Есть определенные надежды, что это дело все же станет исключением для крымского судопроизводства, и Бекирова отправят под домашний арест", - сказал он.

Алексей Ладин рассказал, что начал ознакамливаться с материалами уголовного дела, в ближайшее время его направят на рассмотрение в суд.

"Ничего нового в материалах дела мы не увидели. Эдема Бекирова обвиняют в том, что он передал почти 14 кг боеприпасов и взрывчатки засекреченному свидетелю. Напомню, я с самого начала говорил о том, что человек с инвалидностью первой группы, без ноги, который недавно на тот момент имел инфаркт и операцию на сердце, не мог поднять больше одного килограмма без последствий. Обвинение - абсолютный абсурд", - заявил адвокат.

На данный момент реакции российской прокуратуры или службы исполнения наказаний на эти заявления Ладина нет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 июня, 2019 суббота

больше новостей

29 июня, 2019 суббота

28 июня, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать