Бекирова хотят вывезти в Армянск, его жизнь в опасности, - адвокат
Об этом адвокат Бекирова заявил на заседании "Крымской солидарности", сообщают "Крим.Реалии".
По словам Алексея Ладина, обвиняемого в аннексированном Крыму в незаконном хранении боеприпасов, могут вывезти в Армянск, где нет условий для его содержания.
Адвокат надеется, что 3 июля так называемый верховный суд Крыма удовлетворит апелляцию защиты на продление Бекирову срока содержания в СИЗО и изменит ему меру пресечения.
"Есть определенные надежды, что это дело все же станет исключением для крымского судопроизводства, и Бекирова отправят под домашний арест", - сказал он.
Алексей Ладин рассказал, что начал ознакамливаться с материалами уголовного дела, в ближайшее время его направят на рассмотрение в суд.
"Ничего нового в материалах дела мы не увидели. Эдема Бекирова обвиняют в том, что он передал почти 14 кг боеприпасов и взрывчатки засекреченному свидетелю. Напомню, я с самого начала говорил о том, что человек с инвалидностью первой группы, без ноги, который недавно на тот момент имел инфаркт и операцию на сердце, не мог поднять больше одного килограмма без последствий. Обвинение - абсолютный абсурд", - заявил адвокат.
На данный момент реакции российской прокуратуры или службы исполнения наказаний на эти заявления Ладина нет.
- 25 июня стало известно, что крымскотатарский активист Эдем Бекиров практически ничего не ест в СИЗО, ведь боится "скачка" уровня сахара в крови.
Читайте также
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
-
19 июня, 2019 Почему Зеленский - это потенциальный Ющенко-2
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
Читайте также
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
-
19 июня, 2019 Почему Зеленский - это потенциальный Ющенко-2