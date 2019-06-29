Бекирова хотят вывезти в Армянск, его жизнь в опасности, - адвокат

29 июня, 2019, 18:16

Адвокат Алексей Ладин заявил, что крымскотатарского активиста Эдема Бекирова хотят вывезти в Армянск, в связи с чем его жизнь находится под угрозой

Об этом адвокат Бекирова заявил на заседании "Крымской солидарности", сообщают "Крим.Реалии".

По словам Алексея Ладина, обвиняемого в аннексированном Крыму в незаконном хранении боеприпасов, могут вывезти в Армянск, где нет условий для его содержания.

Адвокат надеется, что 3 июля так называемый верховный суд Крыма удовлетворит апелляцию защиты на продление Бекирову срока содержания в СИЗО и изменит ему меру пресечения.

"Есть определенные надежды, что это дело все же станет исключением для крымского судопроизводства, и Бекирова отправят под домашний арест", - сказал он.

Алексей Ладин рассказал, что начал ознакамливаться с материалами уголовного дела, в ближайшее время его направят на рассмотрение в суд.

"Ничего нового в материалах дела мы не увидели. Эдема Бекирова обвиняют в том, что он передал почти 14 кг боеприпасов и взрывчатки засекреченному свидетелю. Напомню, я с самого начала говорил о том, что человек с инвалидностью первой группы, без ноги, который недавно на тот момент имел инфаркт и операцию на сердце, не мог поднять больше одного килограмма без последствий. Обвинение - абсолютный абсурд", - заявил адвокат.

На данный момент реакции российской прокуратуры или службы исполнения наказаний на эти заявления Ладина нет.