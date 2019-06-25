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Espreso.tvОбществоТяжелобольной политзаключенный Бекиров почти ничего не ест в СИЗО, - адвокат

Тяжелобольной политзаключенный Бекиров почти ничего не ест в СИЗО, - адвокат

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров практически ничего не ест в СИЗО, ведь боится "скачка" уровня сахара в крови

Об этом сообщил его адвокат Алексей Ладен, передает "Крим.Реалии" .

Также сообщается, что Бекирова действительно вывозили в больницу в Симферополе, где взяли анализы крови внутривенно и из пальца (для проверки уровня сахара), а также в кардиоцентр для консультации кардиолога.

"Манипуляции врачей, по итогам которых было составлено заключение, заняли 20-30 минут. То есть это очередное формальное вывоз в больницу. По словам врачей, сахар у него был в норме. Но Бекиров мне объяснил, что пониженный сахар вызван тем, что практически перестал питаться в СИЗО, поскольку опасается именно скачка уровня сахара. Он мне так и говорит: "Я боюсь есть, потому что сахар может подскочить, и ситуация может быть вплоть до комы", - рассказал адвокат.

Также адвокат отметил, что кардиолог оценил степень риска его здоровью как "очень высокий".

Напомним, ЕСПЧ обязал власти России немедленно поместить Бекирова в больницу. Также ЕСПЧ обязал власти Российской Федерации обеспечить Бекиров должное обследование и лечение.

  • Российские силовики 12 декабря 2018 задержали на въезде в оккупированный Крым жителя Новоалексеевка Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.
  • Бекирова обвиняют в хранении взрывчатки и боеприпасов.
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