Тяжелобольной политзаключенный Бекиров почти ничего не ест в СИЗО, - адвокат

25 июня, 2019, 08:59

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров практически ничего не ест в СИЗО, ведь боится "скачка" уровня сахара в крови

Об этом сообщил его адвокат Алексей Ладен, передает "Крим.Реалии" .

Также сообщается, что Бекирова действительно вывозили в больницу в Симферополе, где взяли анализы крови внутривенно и из пальца (для проверки уровня сахара), а также в кардиоцентр для консультации кардиолога.

"Манипуляции врачей, по итогам которых было составлено заключение, заняли 20-30 минут. То есть это очередное формальное вывоз в больницу. По словам врачей, сахар у него был в норме. Но Бекиров мне объяснил, что пониженный сахар вызван тем, что практически перестал питаться в СИЗО, поскольку опасается именно скачка уровня сахара. Он мне так и говорит: "Я боюсь есть, потому что сахар может подскочить, и ситуация может быть вплоть до комы", - рассказал адвокат.

Также адвокат отметил, что кардиолог оценил степень риска его здоровью как "очень высокий".

Напомним, ЕСПЧ обязал власти России немедленно поместить Бекирова в больницу. Также ЕСПЧ обязал власти Российской Федерации обеспечить Бекиров должное обследование и лечение.