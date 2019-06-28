Разведение сил. В Станицу Луганскую направят правительственную комиссию
Об этом сказал руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер в Facebook.
Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский.
Согласно сообщению, Кучма посетил с рабочей поездкой Луганскую область, чтобы увидеть состояние дел непосредственно на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, где в соответствии с решением ТКГ должно быть завершено разведение сил.
"Твердо подчеркиваю: Украина пойдет к миру, не теряя ни одного из своих национальных интересов. Сохранение жизней каждого украинского воина и каждого мирного жителя прифронтовых территорий - один из крупнейших и приоритетных национальных интересов. Так же, как и наша территориальная целостность", - отметил Кучма .
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