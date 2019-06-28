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Espreso.tvМир"Предатели должны быть наказаны", - Путин об отравлении Скрипалей

"Предатели должны быть наказаны", - Путин об отравлении Скрипалей

Президент России Владимир Путин дал эксклюзивное интервью британскому изданию The Financial Times и среди прочего прокомментировал отравления на территории Великобритании перебежчика из российской военной разведки ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии

Путин заявил, что этим делом должны заниматься спецслужбы, передает Радио Свобода .

Российский лидер подчеркнул, что к шпионам относится с осуждением, и заявил, что "предатели должны быть наказаны", не уточняя, в то же время, кого именно он имел в виду.

При этом президент России отметил, что Москва и Лондон заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений, несмотря на расхождения по поводу дела Скрипалей.

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