"Предатели должны быть наказаны", - Путин об отравлении Скрипалей

28 июня, 2019, 10:24

Президент России Владимир Путин дал эксклюзивное интервью британскому изданию The Financial Times и среди прочего прокомментировал отравления на территории Великобритании перебежчика из российской военной разведки ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии

Путин заявил, что этим делом должны заниматься спецслужбы, передает Радио Свобода .

Российский лидер подчеркнул, что к шпионам относится с осуждением, и заявил, что "предатели должны быть наказаны", не уточняя, в то же время, кого именно он имел в виду.

При этом президент России отметил, что Москва и Лондон заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений, несмотря на расхождения по поводу дела Скрипалей.