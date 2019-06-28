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Espreso.tvОбществоОсвобожденные из плена украинцы уже в Киеве

Освобожденные из плена украинцы уже в Киеве

В киевском аэропорту "Жуляны" приземлился самолет с четырьмя освобожденными украинцами

Об этом сообщает " 112 Украина ".

Освобожденных из плена в самопровозглашенных "ДНР / ЛНР" украинцев в аэропорту встретили родственники.

Напомним, в субботу, 28 июня 2019, в аэропорту Минска украинской стороне передали четырех пленных украинских военнослужащих.

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