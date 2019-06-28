Освобожденные из плена украинцы уже в Киеве
28 июня, 2019, 17:29
В киевском аэропорту "Жуляны" приземлился самолет с четырьмя освобожденными украинцами
Об этом сообщает " 112 Украина ".
Освобожденных из плена в самопровозглашенных "ДНР / ЛНР" украинцев в аэропорту встретили родственники.
Напомним, в субботу, 28 июня 2019, в аэропорту Минска украинской стороне передали четырех пленных украинских военнослужащих.
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