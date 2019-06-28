Украине передали 4-х пленных, о которых заявлял Медведчук, - СМИ

28 июня, 2019, 14:43

В субботу, 28 июня 2019, в аэропорту Минска украинской стороне передали четырех пленных украинских военнослужащих

Они прибыли самолетом из российского города Ростов-на-Дону, передает 24 канал .

Встречал освобожденных украинцев Виктор Медведчук - кум российского президента Владимира Путина и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Вместе с пленными Медведчуку передали их паспорта и документы об увольнении.