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Espreso.tvОбществоУкраине передали 4-х пленных, о которых заявлял Медведчук, - СМИ

Украине передали 4-х пленных, о которых заявлял Медведчук, - СМИ


фото: скрін-шот
В субботу, 28 июня 2019, в аэропорту Минска украинской стороне передали четырех пленных украинских военнослужащих

Они прибыли самолетом из российского города Ростов-на-Дону, передает 24 канал .

Встречал освобожденных украинцев Виктор Медведчук - кум российского президента Владимира Путина и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Вместе с пленными Медведчуку передали их паспорта и документы об увольнении.

 

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