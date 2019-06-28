Один из освобожденных из плена украинцев находится в розыске МВД

28 июня, 2019, 21:00

Один из четырех освобожденных из плена украинцев Дмитрий Великий значится как дезертир в базе розыска Министерства внутренних дел Украины

Об этом сообщается в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти" на сайте ведомства.

По данным сайта, Дмитрий Великий пропал 9 июня 2016. При этом есть постановление суда о разрешении на задержание.