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Espreso.tvОбществоОдин из освобожденных из плена украинцев находится в розыске МВД

Один из освобожденных из плена украинцев находится в розыске МВД

Один из четырех освобожденных из плена украинцев Дмитрий Великий значится как дезертир в базе розыска Министерства внутренних дел Украины

Об этом сообщается в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти" на сайте ведомства.

По данным сайта, Дмитрий Великий пропал 9 июня 2016. При этом есть постановление суда о разрешении на задержание.

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