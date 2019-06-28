Неизвестные патриоты вывесили большой украинский флаг в центре оккупированного Донецка
28 июня, 2019, 19:30
Проукраинские жители захваченного российско-террористическими войсками Донецка решили поздравить горожан с Днем Конституции Украины. На Соборной площади ими были вывешен большой государственный флаг Украины
Соответствующее видео появилось на странице правого молодежного сообщества "Сич" в Facebook.
Как свидетельствует запись, знамя было размещено на долгострое по улице Артема, напротив православного Свято-Преображенского собора. Собственно, тот, кто вел съемку, находился рядом с храмом и неподалеку от расположенной там статуи Архангела Михаила.
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В руках оператор держит пропагандистское печатное издание "Новороссия" с датой "27 июня 2019 года" на первой полосе.
К тому же, слышно как из динамиков раздается государственный гимн.
- Напомним, сегодня, 28 июня 2019, Украина празднует День Конституции.
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