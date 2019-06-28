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Espreso.tvОбществоНеизвестные патриоты вывесили большой украинский флаг в центре оккупированного Донецка

Неизвестные патриоты вывесили большой украинский флаг в центре оккупированного Донецка

Проукраинские жители захваченного российско-террористическими войсками Донецка решили поздравить горожан с Днем Конституции Украины. На Соборной площади ими были вывешен большой государственный флаг Украины

Соответствующее видео появилось на странице правого молодежного сообщества "Сич" в Facebook.

Как свидетельствует запись, знамя было размещено на долгострое по улице Артема, напротив православного Свято-Преображенского собора. Собственно, тот, кто вел съемку, находился рядом с храмом и неподалеку от расположенной там статуи Архангела Михаила.

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В руках оператор держит пропагандистское печатное издание "Новороссия" с датой "27 июня 2019 года" на первой полосе.

К тому же, слышно как из динамиков раздается государственный гимн.

  • Напомним, сегодня, 28 июня 2019, Украина празднует День Конституции.
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