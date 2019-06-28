Моя Конституция. Что надо знать каждому украинцу об Основном законе нашего государства

28 июня, 2019, 09:45

Татьяна Зинченко

Одна из самых совершенных и демократических

Таким признала мировая общественность наш Основной закон, принятый 28 июня 1996 года. Это - знаковый для украинцев день, потому что в этот день мы, после многих лет неприятия и дискуссий получили основополагающий документ высшей юридической силы.

15 проектов - и одна Конституция. История рождения Закона

Столько проектов было предложено в процессе работы над принятием Основного закона независимой Украины - начиная со времени принятия независимости, рассмотрение которых затянулось на долгие шесть лет.

За это время было предложено 15 проектов Конституции Украины - от Конституционной комиссии, общин, партий и учреждений.

Коммунисты предлагали сохранить название УССР, восстановить советскую форму правления, ограничить права президента и войти в новый Союз. Конгресс украинских националистов предлагал лишить Крым статуса автономии.

Не находился консенсус и в вопросах распределения полномочий между ветвями власти, государственной символики, частной собственности, статуса Крыма и русского языка.

В 1992-1993 годах еще при Леониду Кравчуку был наработан первый проект Конституции, но он не был принят.

Принята в целом!

В 1996 году была создана специальная парламентская комиссия под руководством депутата Михаила Сироты. 27 июня началось рассмотрение предложенного документа в Верховной Раде.

Без перерывов, в результате непрерывных дискуссий, голосований по каждой статье в отдельности и целыми разделами 28 июня 1996 315 голосами была принята Конституция Украины в целом.

Тогдашний президент Украины Леонид Кучма не присутствовал на историческом заседании парламента, а прибыл в Верховную Раду за несколько минут до принятия Закона. Бессонная ночь увенчалась историческим документом, шампанским и конфетами.

Международное сообщество высоко оценило Основной Закон Украины и назвало его важным шагом в обеспечении прав и свобод человека и гражданина, что будет способствовать дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене.

фото Укринформ

Структура Конституции, ее основные положения

Действующая Конституция Украины состоит из 15 разделов. 161 статья собрана в 14 глав, а XV раздел содержит 17 переходных положений. Тексту Конституции предшествует Преамбула.

Статьи Конституции учитывают все сферы жизнедеятельности государства и человека. Среди их главных положений - следующие:

Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством. Демократическая сущность государства конкретизирует ст. 5, провозглашая Украину республикой по форме правления, а также закрепляя в Украинском государстве принцип народовластия.

Народ признается носителем суверенитета и единственным источником власти.

Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность.

В Украине признается и действует принцип верховенства права.

Украина - унитарное государство, территория которой является целостной и неприкосновенной.

Государственным языком в Украине является украинский язык.

Украинский народ - субъект права собственности на землю, ее недра, воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины. Право пользоваться природными объектами, является собственностью народа в соответствии с законом, который имеет каждый гражданин Украины.

На территории Украины запрещается создание и функционирование любых вооруженных формирований, не предусмотренных законом, а также не допускается размещение иностранных военных баз.

В разделе "Права, свободы и обязанности человека и гражданина" закреплен широкий спектр прав и свобод человека и гражданина, который охватывает все без исключения права и свободы, которые демократическим мировым сообществом принято считать соответствующими гуманистическими стандартами в этой сфере общественной и государственной жизни .

Первая Конституция в Европе - наша Конституция Пилипа Орлика

Есть повод для гордости. Наша первая Конституция, известная как Конституция Пилипа Орлика, принятая 5 апреля 1710, была одной из первых не только в Европе, но и в мире. Когда в Бендерах (нынешняя территория республики Молдова) было утверждено "Правовой Уклад И Конституцию относительно прав и вольностей Войска Запорожского".

Там после смерти Ивана Мазепы состоялись выборы нового гетмана. Им стал генеральный писарь Войска Запорожского Пилип Орлик. Между ним и казацкой старшиной и было заключено соглашение под названием «Пакты и Конституция прав и вольностей Войска Запорожского».

Она состоит из введения-преамбулы, 16 статей и присяги новоизбранного гетмана. Эта Конституция фактически провозглашала Украину независимой республикой (сохранялся только протекторат шведского короля).

В тексте документа ее авторы называют территорию государства Войском Запорожским, Украиной.

Конституция Пилипа Орлика показала, что украинцы - сознательная нация, которая боролась и будет бороться за свои права, свою идею. Гетман Пилип Орлик всю свою жизнь отдал на то, чтобы совместить два берега Днепра, которые разделились через внутренние противоречия, в одно государство - Украину.

Конституция 1710 года действия не получила, поскольку была написана в условиях изгнания.

Положения законодательного документа, с одной стороны, обобщили весь накопленный в предыдущие годы государственный потенциал казачества, а с другой - стали неисчерпаемым источником для дальнейшей борьбы украинцев за независимость.

Принципы, заложенные в Конституции Пилипа Орлика, свидетельствовали о зарождении взглядов на демократический строй организации войска и о его национальной идентификации в пределах суверенного государства уже в начале XVIII столетия.

Конституция УНР - уже история

Конституция Украинской Народной Республики (Устав о государственном устройстве, права и вольности УНР) от 29 апреля 1918 года - также заметное явление в развитии конституционного законодательства Украины. Работа над проектом Конституции началась после провозглашения Украинской Народной Республики, поскольку это историческое событие поставило на повестку дня необходимость принятия Основного Закона. Его принципиальные основы от имени конституционной комиссии сформулировал Николай Грушевский.

В основу Конституции была положена идея разделения властей с целью гарантировать демократическое развитие Украинского государства. Провозглашала государственную независимость и территориальную целостность Украины, равенство прав. Республика должна была быть парламентской со Всенародным Собранием.

Недостатками Конституции УНР историки называют, в частности, декларативность положений, неопределенность функций органов власти и их взаимоотношений, неопределенность территории УНР и тому подобное.

Из-за гетманского переворота Конституция УНР в 1918 году не вступила в силу. Но содержание Основного Закона периода Центральной Рады дает основания утверждать, что с точки зрения права он хотя и был недостаточно профессиональным, однако важным как документ времени, оформив возрождения государственности Украины.

Четыре Конституции советской Украины (1919-1978 гг) были политическими документами и разрабатывались сначала в идеологических отделах ЦК КПСС. Эти конституционные акты с большим предостережением можно отнести к группе основных законов государства, - отмечают историки.

Независимая Конституция

С 1996 года в Конституцию несколько раз вносились изменения - под давлением определенных политических сил или в соответствии с потребностями времени. Первый раз изменения в основной документ страны были внесены в декабре 2004 года. Тогда для преодоления острого политического кризиса во время Помаранчевой революции парламент принял Закон Украины № 2222-IV "О внесении изменений в Конституцию Украины" и о внесении изменений в закон о выборах президента.

В начале 2014 года на фоне политического кризиса в Украине активизировались предложения "вернуться к Конституции 2004 года". Под этим подразумевалось избрания парламента по пропорциональной системе и лишения президента значительной части полномочий.

Этот закон не был подписан президентом, парламент принял новое постановление "О тексте Конституции Украины в редакции 28 июня 1996 года, с изменениями и дополнениями". Этот закон вступил в силу 2 марта 2014 года. Таким образом, от 2 марта 2014 года в Украине действует Конституция, принятая 28 июня 1996 года, с изменениями и дополнениями, внесенными позже.

2 июня 2016 Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия), или так называемую судебную реформу.

Основной закон в миниатюре

22 августа 2011года в Киеве была презентована первая миниатюрная Конституция Украины, которая имела целью, по словам авторов идеи, привлечь больше внимания общества к законодательству. Миниатюрная рукописная книжечка "Конституция Украины", размером 2х3 см, включает 160 рукописных страниц, буквы высотой не более 1 мм. Выполнил работу мастер-каллиграф Игорь Степанов.

Сейчас мы, как и мировая общественность, признаем, что имеем Конституцию, которая отвечает европейским требованиям Основного Закона. А как сделать так, чтобы конституционные постулаты не были просто записями на бумаге, знает каждый: начать с себя и неукоснительно их выполнять. Тогда и результаты не заставят себя ждать.

С праздником, неравнодушные украинцы! От нас зависит, правовым ли будет наше государство не только на бумаге. Все будет Украина!