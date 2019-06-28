Мы будем отстаивать право украинцев на собственный язык, записанное в Конституции, - Княжицкий

28 июня, 2019, 12:39

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, соавтор закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Николай Княжицкий в пятницу, 28 июня 2019 года, во время торжеств ко Дню Конституции во Львове

Руководитель профильного комитета отметил: Конституция - это основа украинской демократии и Основной Закон, и последняя тенденция его частых нарушений вызывает беспокойство.

"Те, кто хочет уничтожить основы государства - пытаются уничтожить и нивелировать свободы, записанные в Конституции, в частности право иметь свой государственный язык, который мы отстаиваем и будем продолжать отстаивать в украинском парламенте и обществе", - сказал Княжицкий.

Он также сообщил, профильный комитет готовит позицию Верховной Рады по иску депутатов "Оппозиционного блока" в КСУ с требованием отменить языковой закон.

"Мы сделаем все, чтобы этот иск был отклонен, ведь он не имеет ни политических, ни юридических оснований. Атаки врагов Украины на язык и культуру не прекратятся, но я убежден, что у нас достаточно сил чтобы отстоять наши законы", - подчеркнул Княжицкий .