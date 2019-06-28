Мы будем отстаивать право украинцев на собственный язык, записанное в Конституции, - Княжицкий
Руководитель профильного комитета отметил: Конституция - это основа украинской демократии и Основной Закон, и последняя тенденция его частых нарушений вызывает беспокойство.
"Те, кто хочет уничтожить основы государства - пытаются уничтожить и нивелировать свободы, записанные в Конституции, в частности право иметь свой государственный язык, который мы отстаиваем и будем продолжать отстаивать в украинском парламенте и обществе", - сказал Княжицкий.
Он также сообщил, профильный комитет готовит позицию Верховной Рады по иску депутатов "Оппозиционного блока" в КСУ с требованием отменить языковой закон.
"Мы сделаем все, чтобы этот иск был отклонен, ведь он не имеет ни политических, ни юридических оснований. Атаки врагов Украины на язык и культуру не прекратятся, но я убежден, что у нас достаточно сил чтобы отстоять наши законы", - подчеркнул Княжицкий .
- Напомним, 25 апреля Верховная Рада проголосовала за проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Решение поддержали 278 народных депутатов.
- 21 июня свыше полусотни депутатов обратились в Конституционный Суд с представлением об отмене закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Большинство инициаторов представления - депутаты от фракции "Оппозиционный блок".
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