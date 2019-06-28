Глава ПЦУ Епифаний поздравил украинцев с Днем Конституции
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Вот полный текст его обращения:
"Дорогие братья и сестры! Поздравляю Вас с Днем Конституции Украины. Мы как христиане руководствуемся в жизни законом Божьим - Библией, а как граждане своей страны придерживаемся основного закона государства - Конституции.
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В ее преамбуле говорится, что Верховная Рада Украины приняла ее от имени украинского народа, осознавая ответственность перед Богом. Эту ответственность за справедливость, равенство и развитие независимого демократического государства несет каждый гражданин Украины, ведь когда кто-то не соблюдает заповедей Божиих, то разрушает душу, а если презирает законы государственные - вредит собственной стране.
В этот день я желаю всем нам уважать права и свободы, которые предоставлены нам Господом и гарантированные Конституцией. Творим счастливое будущее в правовом государстве вместе, с Божьей помощью!".
- Напомним, сегодня, 28 июня 2019, Украина празднует День Конституции.
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