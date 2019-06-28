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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: за кого украинцам болеть 28 июня

Европейские игры-2019: за кого украинцам болеть 28 июня


фото: aiba
28 июня на Европейских играх в Минске состоятся полуфинальные поединки боксерского турнира, а легкоатлеты определят обладателя золота в командном первенстве

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В частности, свой полуфинальный бой в Минске проведет лидер сборной Украины по боксу Александр Хижняк.

В командных соревнованиях по легкой атлетике состоится финал. Кроме этого, начнет выступления на Европейских играх звездный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

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