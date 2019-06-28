Европейские игры-2019: за кого украинцам болеть 28 июня
28 июня, 2019, 08:00
28 июня на Европейских играх в Минске состоятся полуфинальные поединки боксерского турнира, а легкоатлеты определят обладателя золота в командном первенстве
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В частности, свой полуфинальный бой в Минске проведет лидер сборной Украины по боксу Александр Хижняк.
В командных соревнованиях по легкой атлетике состоится финал. Кроме этого, начнет выступления на Европейских играх звездный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк.
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