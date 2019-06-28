14 добровольцев-иностранцев получили гражданство Украины

28 июня, 2019, 13:55

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Согласно документу, украинские паспорта получат 14 человек. В гражданство Украины приняты Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Левани Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа", - говорится в сообщении.

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Президент заверил, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства Украины лицам, защищавшим суверенитет и территориальную целостность Украинского государства.

"Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что отныне с его стороны, как президента, не будет искусственного торможения или затягивание этого процесса, как это было в прошлые годы.