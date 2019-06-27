//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИво Бобул идет в народные депутаты

Иво Бобул идет в народные депутаты

Певец Иво Бобул идет в народные депутаты в составе партии "Патриот"

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

На сайте отмечается, что Бобул Иван Васильевич баллотируется в нардепы под №5 в избирательном списке партии.

Уточняется, что Иво Бобул родился в 1953 году и в течение последних пяти лет жил на территории Украины. Бобул живет в Киеве но не был ранее судим.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 июня, 2019 четверг

больше новостей

27 июня, 2019 четверг

26 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать