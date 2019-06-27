Иво Бобул идет в народные депутаты
27 июня, 2019, 13:36
Певец Иво Бобул идет в народные депутаты в составе партии "Патриот"
Об этом сообщается на сайте ЦИК.
На сайте отмечается, что Бобул Иван Васильевич баллотируется в нардепы под №5 в избирательном списке партии.
Уточняется, что Иво Бобул родился в 1953 году и в течение последних пяти лет жил на территории Украины. Бобул живет в Киеве но не был ранее судим.
- 4 августа 2016 народный артист Украины Иво Бобул заявил, что Джамала - хорошая певица, однако "1944" - это далеко "не хит".
- 23 мая 2018 народный артист Украины , певец Иво Бобул заявил, что собирается идти в президенты Украины.
- Напомним, 25 июня ЦИК завершила регистрацию кандидатов в депутаты
- 26 июня ЦИК зарегистрировала почти 6000 кандидатов в народные депутаты .
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