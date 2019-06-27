27 июня, 2019, 13:36

Певец Иво Бобул идет в народные депутаты в составе партии "Патриот"

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

На сайте отмечается, что Бобул Иван Васильевич баллотируется в нардепы под №5 в избирательном списке партии.

Уточняется, что Иво Бобул родился в 1953 году и в течение последних пяти лет жил на территории Украины. Бобул живет в Киеве но не был ранее судим.