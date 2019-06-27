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Espreso.tvОбществоВ Казахстане запретят выдавать кредиты бедным. А их долги спишут

В Казахстане запретят выдавать кредиты бедным. А их долги спишут

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Нацбанку ввести запрет на выдачу займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума и списать им кредитные долги

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает delo.ua .

В указе содержится поручение правительству и Национальному банку в порядке единовременной акции принять такие меры.
По каждому заемщику из вышеназванных категорий граждан, государство погасит основной долг и начисленная на него пеню в общем размере до 300 тыс тенге в банках второго уровня и микрофинансовых организациях.

При этом, их общая задолженность не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня этого года.
Для более 55% заемщиков, то есть для 250 000 человек, это означает полную оплату общего размера задолженности, включая основному долгу и пеней.

Для остальных заемщиков будет погашена часть их долга в размере 300 тыс тенге.

Для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года.

Впрочем также будет введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума, чтобы избежать дальнейшего ухудшения их финансового состояния.

Национальный банк примет дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов. Среди них - общий коэффициент долговой нагрузки на заемщика, дополнительные требования к собственному капиталу банков и другие.

  • Напомним, новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 июня официально принес присягу и вступил в должность главы страны. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в столице Нур-Султане.
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