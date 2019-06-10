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Espreso.tvМирТокаев победил на выборах президента Казахстана

Токаев победил на выборах президента Казахстана


фото: REUTERS
В Казахстане на президентских выборах победу одержал Касым-Жомарт Токаев, который набрал 70,76% голосов

Предварительные данные озвучил заместитель главы ЦИК Казахстана Константин Петров, сообщает nur.kz.

Отмечается, что за Токаева отдали свои голоса 6 504 054 казахстанцев.

Выдвинуть кандидатуру Токаева на выборах президента предложил первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

 

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