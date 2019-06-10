Токаев победил на выборах президента Казахстана
10 июня, 2019, 10:39
В Казахстане на президентских выборах победу одержал Касым-Жомарт Токаев, который набрал 70,76% голосов
Предварительные данные озвучил заместитель главы ЦИК Казахстана Константин Петров, сообщает nur.kz.
Отмечается, что за Токаева отдали свои голоса 6 504 054 казахстанцев.
Выдвинуть кандидатуру Токаева на выборах президента предложил первый президент страны Нурсултан Назарбаев.
- Напомним, что 19 марта первый президент страны Нурсултан Назарбаев в специальном телеобращении к нации объявил, что уходит в отставку .
- Несмотря на сложение полномочий, Назарбаев сохранит за собой титул "лидера нации", возглавит Совет безопасности Казахстана, будет членом Конституционного совета и останется во главе правящей партии "Нур Отан".
- 20 марта глава сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента страны.
- В Казахстане в воскресенье, 9 июня 2019 года, проходит голосование на внеочередных выборах президента . Большинство избирательных участков в стране открылись в 7:00 и закроются в 20:00 по местному времени.
- В Казахстане в день голосования на президентских выборах задержано около 500 протестующих .
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