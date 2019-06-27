Ураган в Киеве: поломанные деревья, затопленные улицы и разбитые киоски

27 июня, 2019, 14:17

В разных районах столицы повалены деревья и повредило крыши. Горожане оценивают ущерб, нанесенный непогодой

Об этом сообщает Еспресо.ТV.

Долгожданный ливень в столице превратилась в настоящий ураган. Пользователи соцсетей рассказали о последствиях урагана в столице и поделились фотографиями.

Последствия урагана на Борщаговке. Фото "Стражи эспрессо"

На улице Дегтяревской в результате непогоды остановили движение трамваев.

Кроме того, в результате ливня город застыл в пробках. На данный момент нет информации о пострадавших.