Ураган в Киеве: поломанные деревья, затопленные улицы и разбитые киоски
27 июня, 2019, 14:17
В разных районах столицы повалены деревья и повредило крыши. Горожане оценивают ущерб, нанесенный непогодой
Об этом сообщает Еспресо.ТV.
Долгожданный ливень в столице превратилась в настоящий ураган. Пользователи соцсетей рассказали о последствиях урагана в столице и поделились фотографиями.
Последствия урагана на Борщаговке. Фото "Стражи эспрессо"
На улице Дегтяревской в результате непогоды остановили движение трамваев.
Кроме того, в результате ливня город застыл в пробках. На данный момент нет информации о пострадавших.
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
-
19 июня, 2019 Почему Зеленский - это потенциальный Ющенко-2
Читайте также
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха