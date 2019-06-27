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Espreso.tvОбществоРозенко призвал Зеленского не подписывать указы о скандальных назначениях руководителей ОГА

Розенко призвал Зеленского не подписывать указы о скандальных назначениях руководителей ОГА

Розенко призвал президента Украины Зеленского не подписывать указы о назначении главами областных государственных администраций кандидатур, которые рассматривались 26 июня

Об этом вице-премьер Павел Розенко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Обращаюсь к Президенту Украины Владимиру Зеленскому не подписывать указы о назначении главами областных государственных администраций кандидатур, которые рассматривались вчера на заседании правительства. Как показала дискуссия на заседании правительства при представлении указанных кандидатов были нарушены провозглашенные Вами ранее же принципы", - написал Розенко.

По словам Розенко, никаких открытых, прозрачных, честных и публичных конкурсов на должности глав ОГА не было проведено. Кандидаты (кроме одного) не смогли объяснить, как они оказались в числе претендентов на указанные должности.

"Отбор" кандидатов был осуществлен без привлечения известных HR-агентств. Он проходил в кулуарный способ. Фамилии кандидатов не были обнародованы и не происходило общественное обсуждение этих кандидатур. Даже членам правительства были розданы материалы о кандидатах только за полчаса до заседания.

"Структуры гражданского общества, общественные организации, негосударственные институты и наши сограждане были полностью лишены возможностей обсудить и высказаться по предложенным Вами кандидатур", - пишет Розенко.

Как отметил Розенко, среди претендентов на должности глав областных администраций оказались люди со шлейфом сомнительного, криминального прошлого и откровенно антиукраинской позицией.

"Убежден, что у нас есть все возможности для того, чтобы в недельный срок провести новый открытый и прозрачный отбор на должности глав ОГА", - резюмирует Розенко.

Напомним, правительство неодноголосно поддержал 8 кандидатур на должности губернаторов, предложенных Зеленским.

 

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