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Espreso.tvОбществоОбыски в Минобороны: адвокаты заявляют о ряде правонарушений со стороны следствия

Обыски в Минобороны: адвокаты заявляют о ряде правонарушений со стороны следствия

Адвокаты заявили о ряде правонарушений со стороны следователей во время проведения обысков у чиновников Минобороны

Соответствующие заявления были сделаны во время брифинга, передает Еспресо.TV

В частности, адвокат Дмитрия Марченко (начальника ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ) Леван Дересань отметил, что лицам, у которых проводили обыски, не сообщили о предоставлении права на адвоката и отобрали телефоны.

Также не предоставили копию полного текста о проведении обысков, только решения.

"В постановлении о предоставлении разрешения на обыск не указано краткое изложение правонарушения, в рамках которого идут следственные действия. Обыск проведен лицом, которое не было указано в постановлении о разрешении на проведение обыска", - добавил Дересань.

Отмечается, что адвокатов допустили к обыску через 2 часа после начала. Во время этих следственных действий изъяли документы, которые не указаны в перечне суда как документы, которые нужно изъять.

"Однако, изъяли оригиналы документов, которые не позволяют управлению заниматься своей деятельностью. Обыскивали также и оперативники, которые должны иметь доверенность от прокурора, однако их (поручений, - Ред.) не было", - сообщил адвокат.

Представитель Минобороны также прокомментировали заявление ГБР, что в удаленной партии бронижилетов 3 из 5 простреливаются:

"Имущество из партии, которая была озвучена, не вынималось и не проверялось. Соответственно, делать заявления о том, что они простреливаются, нет никаких оснований".

Напомним, что ГБР заявил о хищении чиновниками Минобороны 100 млн грн и поставках ВСУ некачественных бронежилетов.

 

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