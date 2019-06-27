//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНовым тренером "молодежки" "Шахтера" стал иностранец

Новым тренером "молодежки" "Шахтера" стал иностранец


фото: shakhtar.com
Новым главным тренером молодежной команды "Шахтера" стал португалец Фернанду Валенте

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

К этому 59-летний специалист возглавлял юношескую команду китайского "Шаньдун Лунэн".

Фернандо Валенте с 1996 по 2011 год работал в клубе "Паредеш" (спортивный директор, генеральный директор). В сезоне-2012/13 был главным тренером "Эшпинью". Работал во второй лиге Португалии с ФК "Авеш" (2013-2014), "Санта-Клара" (2015-2016) и "Варзим" (2018-2019).

  • 25 июня "Шахтер" уволил с поста главного тренера молодежной команды Валерия Кривенцова, который выводил дончан в финал юношеской Лиги УЕФА .

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 июня, 2019 четверг

26 июня, 2019 среда

больше новостей

27 июня, 2019 четверг

26 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать