Новым тренером "молодежки" "Шахтера" стал иностранец
27 июня, 2019, 09:26
Новым главным тренером молодежной команды "Шахтера" стал португалец Фернанду Валенте
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
К этому 59-летний специалист возглавлял юношескую команду китайского "Шаньдун Лунэн".
Фернандо Валенте с 1996 по 2011 год работал в клубе "Паредеш" (спортивный директор, генеральный директор). В сезоне-2012/13 был главным тренером "Эшпинью". Работал во второй лиге Португалии с ФК "Авеш" (2013-2014), "Санта-Клара" (2015-2016) и "Варзим" (2018-2019).
- 25 июня "Шахтер" уволил с поста главного тренера молодежной команды Валерия Кривенцова, который выводил дончан в финал юношеской Лиги УЕФА .
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