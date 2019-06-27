Новым тренером "молодежки" "Шахтера" стал иностранец

27 июня, 2019, 09:26

Новым главным тренером молодежной команды "Шахтера" стал португалец Фернанду Валенте

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

К этому 59-летний специалист возглавлял юношескую команду китайского "Шаньдун Лунэн".

Фернандо Валенте с 1996 по 2011 год работал в клубе "Паредеш" (спортивный директор, генеральный директор). В сезоне-2012/13 был главным тренером "Эшпинью". Работал во второй лиге Португалии с ФК "Авеш" (2013-2014), "Санта-Клара" (2015-2016) и "Варзим" (2018-2019).