С "Шахтера" погнали тренера, который вывел команду в финал юношеской Лиги УЕФА

25 июня, 2019, 13:55

"Шахтер" уволил с поста главного тренера молодежной команды Валерия Кривенцова, который выводил дончан в финал юношеской Лиги УЕФА

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера"

В клубе объявили о завершении сотрудничества с главным тренером молодежной команды Валерием Кривенцовым.

Футболист сыграл за "Шахтер" десять сезонов, а после завершения карьеры, в 2006 году стал тренером юношеской академии донецкого клуба.

В 2015 году под его руководством "Шахтер" U-19 дошел до финала юношеской Лиги УЕФА. С 2016-го года тренер возглавлял молодежный состав, который в сезоне-2017/18 стал чемпионом Украины.

Пять футболистов молодежки "горняков" стали чемпионами мира U-20 в составе сборной Украины.