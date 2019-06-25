С "Шахтера" погнали тренера, который вывел команду в финал юношеской Лиги УЕФА
25 июня, 2019, 13:55
"Шахтер" уволил с поста главного тренера молодежной команды Валерия Кривенцова, который выводил дончан в финал юношеской Лиги УЕФА
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера"
В клубе объявили о завершении сотрудничества с главным тренером молодежной команды Валерием Кривенцовым.
Футболист сыграл за "Шахтер" десять сезонов, а после завершения карьеры, в 2006 году стал тренером юношеской академии донецкого клуба.
В 2015 году под его руководством "Шахтер" U-19 дошел до финала юношеской Лиги УЕФА. С 2016-го года тренер возглавлял молодежный состав, который в сезоне-2017/18 стал чемпионом Украины.
Пять футболистов молодежки "горняков" стали чемпионами мира U-20 в составе сборной Украины.
- Напомним, 12 июня новым главным тренером "Шахтера" было назначен португалец - Луиша Каштру .
- 20 июня экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна вернулся в свой бывший клуб в качестве тренера.
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