На оккупированный Донбасс отправилось 16 грузовиков от Красного Креста, - ГПСУ

27 июня, 2019, 11:51

Накануне из-за КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию последовали 16 грузовиков от миссии Международного комитета Красного Креста

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"В КПВВ" Новотроицкое "на выезд было оформлено 16 грузовиков Международного комитета Красного Креста с продуктовыми наборами и строительными материалами общим весом 311 тонн", - говорится в сообщении.