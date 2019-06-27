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Espreso.tvОбществоНа оккупированный Донбасс отправилось 16 грузовиков от Красного Креста, - ГПСУ

На оккупированный Донбасс отправилось 16 грузовиков от Красного Креста, - ГПСУ

Накануне из-за КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию последовали 16 грузовиков от миссии Международного комитета Красного Креста

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"В КПВВ" Новотроицкое "на выезд было оформлено 16 грузовиков Международного комитета Красного Креста с продуктовыми наборами и строительными материалами общим весом 311 тонн", - говорится в сообщении.

 

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