На оккупированный Донбасс отправилось 16 грузовиков от Красного Креста, - ГПСУ
27 июня, 2019, 11:51
Накануне из-за КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию последовали 16 грузовиков от миссии Международного комитета Красного Креста
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"В КПВВ" Новотроицкое "на выезд было оформлено 16 грузовиков Международного комитета Красного Креста с продуктовыми наборами и строительными материалами общим весом 311 тонн", - говорится в сообщении.
- Напомним, 1 июня "Красный Крест" пообещал родственникам пленников Кремля, что начнет бороться за их освобождение
- 20 июня на оккупирован Донбасс поехало 9 грузовиков с продуктами от Красного Креста
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