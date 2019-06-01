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Espreso.tvОбщество"Красный Крест" пообещал родственникам пленников Кремля, что наконец начнет бороться за их освобождение

"Красный Крест" пообещал родственникам пленников Кремля, что наконец начнет бороться за их освобождение

Руководство киевского офиса "Международного Красного Креста" пообещало протестующим, которые днем в субботу, 1 июня 2019 года, пришли с требованием активизировать усилия по выполнению миссии общества, в частности, в направлении содействия освобождению украинских пленников Кремля, начать с понедельника диалог с представителями, уполномоченными их родственниками

Об этом передает Еспресо.TV .

"Представитель МКК сказал, что будет создана рабочая группа из представителей общественных организаций, которым доверяют родственники пленных. И со следующей недели начинаем настраивать диалог. Пока же ситуация с" Красным Крестом "печальная. За 5 лет войны - никакого сотрудничества с представителями МКК из других стран и минимальная поддержка узников Кремля. Будем менять это! ", - сообщили организаторы протеста об итогах сегодняшних переговоров с МКК.



Первая встреча сформированной группы с "Красным Крестом" состоится на следующей неделе.

Далее участники акции двинулись к Администрации президента.

  • Напомним, сегодня в Киеве идет марш с требованием освобождения пленников Кремля.
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