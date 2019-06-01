"Красный Крест" пообещал родственникам пленников Кремля, что наконец начнет бороться за их освобождение
1 июня, 2019, 14:02
Руководство киевского офиса "Международного Красного Креста" пообещало протестующим, которые днем в субботу, 1 июня 2019 года, пришли с требованием активизировать усилия по выполнению миссии общества, в частности, в направлении содействия освобождению украинских пленников Кремля, начать с понедельника диалог с представителями, уполномоченными их родственниками
Об этом передает Еспресо.TV .
"Представитель МКК сказал, что будет создана рабочая группа из представителей общественных организаций, которым доверяют родственники пленных. И со следующей недели начинаем настраивать диалог. Пока же ситуация с" Красным Крестом "печальная. За 5 лет войны - никакого сотрудничества с представителями МКК из других стран и минимальная поддержка узников Кремля. Будем менять это! ", - сообщили организаторы протеста об итогах сегодняшних переговоров с МКК.
Первая встреча сформированной группы с "Красным Крестом" состоится на следующей неделе.
Далее участники акции двинулись к Администрации президента.
- Напомним, сегодня в Киеве идет марш с требованием освобождения пленников Кремля.