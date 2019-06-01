"Красный Крест" пообещал родственникам пленников Кремля, что наконец начнет бороться за их освобождение

1 июня, 2019, 14:02

Руководство киевского офиса "Международного Красного Креста" пообещало протестующим, которые днем в субботу, 1 июня 2019 года, пришли с требованием активизировать усилия по выполнению миссии общества, в частности, в направлении содействия освобождению украинских пленников Кремля, начать с понедельника диалог с представителями, уполномоченными их родственниками