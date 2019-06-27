Мэр Глухова Терещенко назвал вероятного заказчика нападения на Семенихина

Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Facebook.



"Сегодня в 1.00 совершено нападение на моего коллегу Конотопского городского голову Артема Семенихина, который выдвинулся в народные депутаты Украины по соседнему с моим, 160 округа. Его сторонники утверждают, что это покушение на убийство, заказанное основным оппонентом Семенихина - народным депутатом" Воля народа " Игорем Молотком, который также баллотируется по этому округу ", - написал он.



По информации мэра, Молоток обратился к таким методам, потому что не ожидал, что Семенихин будет выдвигаться.

"Иначе он просто бы выставил технических кандидатов, которые должны разделить электорат Семенихина - так же как сделал Деркач против меня на 159 округе, выставил с десяток" демократических и "независимых" кандидатов, чтобы максимально оттянуть у меня голоса, разделив патриотически настроенный электорат " , - добавил Терещенко.